Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш

Фото Эсена Турусбекова. С младшей дочерью в один из первых выходных дней в Дакке

Наш соотечественник Эсен Турусбеков работает в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Он специалист по чрезвычайным ситуациям. Два года назад вместе с семьей переехал в Дакку — столицу Народной Республики Бангладеш.

В интервью 24.kg Эсен Турусбеков рассказал, почему предпочел работать в международных организациях, что поразило в культуре бенгальцев и где на самом деле находится райское место на Земле.

— Мое детство и юность прошли в Оше. Окончил Ошский государственный университет, факультет иностранных языков. Позднее получил магистерскую степень в Академии управления при президенте КР. Будучи на последнем курсе университета, начал работать в международных организациях — первый контракт был с организацией «Фармацевты без границ» (PSF). Далее работал в проектах ТАСИС, Программе развития ООН (ПРООН), Швейцарском бюро по сотрудничеству и Британском Министерстве международного развития. С 2012-го работаю в ЮНИСЕФ.

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— Почему вы выбрали именно международные организации, а не госслужбу или другую деятельность?

— Со школьных лет меня интересовали вопросы международных отношений, как и почему развитые страны помогают бедным... У меня была мечта поработать в международных организациях, в частности в ООН, которые помогают государствам, совместно с правительством способствуя решению социальных и экономических вопросов. К примеру, в Швейцарском бюро я работал по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, одним из направлений были развитие финансового сектора, расширение кредитования.

— Как вы оказались в ЮНИСЕФ?

— ЮНИСЕФ — это самая узнаваемая и уважаемая организация на планете, ее мандат — защита прав детей и матерей. ЮНИСЕФ работает с правительствами более чем 190 стран и другими партнерами по защите интересов каждого ребенка, улучшению здоровья, образования и реализации их потенциала. Поэтому я выбрал ЮНИСЕФ. В 2012 году прошел конкурсный отбор, и с тех пор я в организации. Работа очень интересная, и видны результаты. Начинал со специалиста по воде, санитарии и гигиене, затем работал по вопросам изменения климата, снижения риска бедствий и реагирования на ЧС.

— Сейчас вы в Дакке. Поделитесь впечатлениями о городе.

— Мы приехали сюда в 2019-м с супругой и двумя дочерьми. Перед тем, как приехать, искали информацию, ролики про страну. Первое, на что наткнулись в YouTube, — это выпуск программы «Орел и Решка». Она предподнесла республику очень негативно — картинка была страшная. Близкие и знакомые ужаснулись, когда узнали, что мы с семьей собираемся в Бангладеш. «Как, зачем?» — вопрошали они. Я объяснил, что еду выполнять миссию ЮНИСЕФ — помогать детям, работать, а не отдыхать. Вышеупомянутый ролик про страну нам очень помог, подготовил нас к худшему, но здесь оказалось не так плохо.

— Что вас поразило в местной культуре?

— Здесь очень мало туристов, поэтому любой иностранец является объектом повышенного внимания бенгальцев.

Зато много китайцев, и нас всегда путают с ними. Но когда слышат слова «стан», «СССР», «муслим», очень радуются и принимают за своих. Девяносто процентов населения здесь исповедует ислам. Эсен Турусбеков

Местные жители — очень дружелюбный народ, всегда стараются помочь, несмотря на языковой барьер при общении, не все владеют английским. Общаемся жестами.

— Что вас разочаровало в стране, людях?

— Не понравился тропический климат: жарко и высокая влажность. Не хватает утренней прохлады и свежести после дождя, как на родине. Здесь в любое время суток душно. Не нравится качество воздуха, особенно зимой. Но нам не привыкать, в это время года и Бишкек, и Дакка находятся в первой тройке государств по загрязненному воздуху: что ни день — фиолетовый уровень, а то и бордовый.

Дочерям было очень тяжело. В Кыргызстане они учились в обычных школах, а здесь в международной, все предметы велись на английском языке. Им было тяжело адаптироваться к новой системе обучения. К тому же, кроме них, здесь не было русскоязычных и тем более кыргызскоязычных детей. После того как из-за пандемии все перешли на дистанционное обучение, мы отправили детей в Бишкек. Здесь они пробыли год.

С другой стороны, за это время они немного подтянули свой английский и, самое главное, осознали, что Кыргызстан — самое прекрасное, райское место на Земле. Эсен Турусбеков

— Был ли какой-нибудь культурный шок?

— Бангладеш — страна контрастов. Испытываешь культурный шок, когда видишь большой разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на то что ВВП на душу населения в Бангладеш вдвое выше, чем в Кыргызстане, распределение благосостояния очень неравномерное.

Здесь можно увидеть ультрабогатых и очень много бедных, среднего класса мало, в отличие от Кыргызстана.

Примечально, что Бангладеш занимает восьмое место по численности с более 167-миллионным населением. Площадь же составляет около 149 тысяч квадратных километров. То есть это меньше, чем Кыргызстан, но людей чрезвычайно много. Поэтому, когда ты выходишь на улицу, ты будто сразу оказываешься на базаре.

Кстати, рабочая неделя здесь начинается с воскресенья, пятница и суббота — выходные дни. Эсен Турусбеков

Но что хорошо, хоть и странно, Кыргызстан и Бангладеш находятся в одном часовом поясе — это очень удобно при общении с родными и близкими.

— Как тогда обстоят дела с коронавирусом, если плотность населения большая?

— С коронавирусом здесь все очень сложно, помимо плотности населения, Бангладеш еще и граничит с Индией, а там вариант дельта широко распространяется. Правительство здесь принимает очень жесткие меры — несолько раз закрывали всю страну на карантин. Люди выходили на улицу только по острой необходимости, остальных штрафовали. Вот только 11 августа начались послабления. Рост заражения начался после Курман айта, в это время многие уезжают из городов в деревни, чтобы провести праздник в кругу семьи. Несоблюдение мер безопасности привело к всплеску заболеваемости.

К вакцинации здесь отторжения нет у народа. Религия имеет большое значение, поэтому и ЮНИСЕФ, и другие партнеры очень тесно работают с населением через духовенство.

— Как вам местная кухня?

— Здесь очень интересная кухня. Блюда либо чрезвычайно острые, либо чересчур сладкие. Даже при заказе европейских блюд будьте готовы, что будет островато. Когда мы приходим в какое-то заведение, всегда просим не острое, но в итоге перед тобой в тарелке все равно оказывается жгучая еда. Здесь есть ребята из Узбекистана, Таджикистана и России, и мы как-то обсуждали местную кухню. Пришли к мнению, что, возможно, издревле бенгальцы начали перчить и солить продукты, чтобы они дольше простояли, так как здесь из-за жары все быстро портится. Но это лишь наши догадки.

— Какие бедствия там часто происходят?

— Если в Кыргызстане бывают сели, то в Бангладеш ежегодно новоднения. Эта страна находится в низине, и в сезон дождей тут он льет не переставая. Это происходит и в соседних государствах — Непале, Индии, которые находятся на возвышенности. В это время года большие реки, стекающие в Бангладеш, выходят из берегов и происходят наводнения. Почти две трети республики оказывается под водой. Это приводит к человеческим жертвам и наносит огромный экономический ущерб, страдают земледельцы. Школы закрываются, больницы не справляются. Людям остается только спасаться, больше всех страдают дети.

В прошлом году наводнение длилось около 90 дней.

В тот момент мы работали совместно с местным МЧС и другими партнерами, предоставляли чистую воду, питание, оказывали психо-социальную помощь пострадавшим семьям. 2020 год был очень трудным, так как коронавирус еще более усложнил работу по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим.

— Каковы ваши планы на будущее?

— Мой контракт в Бангладеш продлится еще один год, но я уже начинаю смотреть вакансии. Планирую подавать на позиции в других странах, хочу двигаться дальше. Работа за пределами Кыргызстана дает новый интересный опыт, помогает расти дальше в профессиональном плане. Работая и реализуя различные программы, ты не только вносишь вклад в развитие государств, но и сам постоянно учишься и развиваешься. По мере возможности во время отпусков буду приезжать на родину, чтобы побыть с мамой и детьми, близкими и друзьями и насладиться нашей прекрасной природой.