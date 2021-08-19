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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 352 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 352 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 19 августа:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 54;
  • Городская клиническая больница № 6 — 85;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 33;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 34;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 75;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 31.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 173 тысячи 186 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204421/
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Для зараженных COVID-19 свободны 352 койки в медучреждениях Бишкека