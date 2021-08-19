В Кыргызстане за сутки выявили 249 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 84 случая, Оше — 3, Чуйской области — 77, Ошской — 3, Таласской — 13, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 16.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 173 тысячи 186 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.