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Общество

В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке

Фото Министерства цифрового развития КР. Пункт приема документов

В Бишкеке с 18 августа в ЦОН-4 (проспект Жибек Жолу, 381) работает пункт приема и оформления документов по гражданству в упрощенном порядке для этнических кыргызов и лиц без гражданства кыргызской национальности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

По ее данным, здесь также можно получить консультацию о перечне документов и порядке оформления заявлений.

Все заявления оформляются посредством автоматизированной информационной системы «Гражданство».

Как отмечают в пресс-службе, с 21 июля территориальные отделы департамента регистрации населения и актов гражданского состояния начали оформлять документы от этнических кыргызов на прием гражданства КР в упрощенном порядке. Инициатива продлится до 31 декабря 2022 года.

Пункт в ЦОН в виде пилотного проекта будет работать по мере необходимости и обращений граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204387/
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