Фильм «Акыркы коч» включен в конкурсную программу кинофестиваля «Зеркало»

Художественный фильм «Акыркы коч» («Дорога в Эдем») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу включен в конкурсную программу юбилейного, XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом 24.kg сообщили в киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

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Кинофестиваль пройдет в Ивановской области (Россия) с 27 по 31 августа.

В основном конкурсе «Зеркала» представлены девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании.

Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.