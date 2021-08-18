ЮНИСЕФ передал Минздраву медицинские принадлежности на 12 миллионов сомов. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, ведомству предоставили 8 тысяч медицинских масок, 12 тысяч 500 пар нитриловых перчаток для вакцинаторов, 20 тысяч пар гинекологических перчаток и 11 тысяч 350 антисептиков.

ЮНИСЕФ закупил СИЗ по запросу Министерства здравоохранения через свой отдел снабжения в Копенгагене. Организация также закупит еще 890 тысяч медицинских масок для обеспечения безопасной вакцинации против COVID-19.

«Мы круглосуточно работаем над снабжением предметами первой необходимости на глобальном уровне для реагирования на COVID-19. Это включает предоставление вакцин, шприцев, оборудования для иммунизации, лекарств и средств индивидуальной защиты. В сотрудничестве с правительством Кыргызстана предоставляем эти средства защиты в родильные учреждения и больницы, чтобы каждый человек был защищен», — отметили в ЮНИСЕФ.