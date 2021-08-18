13:14
USD 84.71
EUR 99.78
RUB 1.15
Общество

Насилие в детсаду города Ош. Дело на контроле у представительства омбудсмена

Сотрудники представительства омбудсмена взяли под контроль дело об избиении и истязании пятилетней девочки в частном детском саду «Жасмина» в Оше. Об этом сообщили в институте акыйкатчи.

По его данным, из телефонного разговора с родителями девочки стало известно, что ребенка забрали из данного детского сада. Они отметили, что девочка психологически сильно пострадала, и также обратились в ГУВД города.

Читайте по теме
Кололи иглой, вырвали волосы. Девочка рассказала об издевательствах в детсаду
Факт зарегистрирован в ЕРПП 6 апреля, возбуждено досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, назначены медицинские и психиатрические экспертизы в отношении пострадавшего ребенка.

В представительстве акыйкатчи добавили, что причастная к инциденту Динара Сатыбалдиева работала бухгалтером в детском саду, в тот день замещала воспитателя. Она уволена, как и заведующая по учебно-воспитательной работе Мария Быкова.

12 августа Следственная служба ГУВД Оша утвердила акт обвинения, материалы направили в суд для рассмотрения.

«Сотрудники будут мониторить судебный процесс при его рассмотрении», — заключили в представительстве омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204329/
просмотров: 960
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство школы в селе Орке Ошской области почти завершилось
Мэрия Бишкека вернула в детдом подростка, жившего в компьютерном клубе
В городе Ош пьяный водитель погиб, пытаясь скрыться от патрульных
Насилие над ребенком в лагере. Одного из подозреваемых взяли под стражу
В лагере на Иссык-Куле мальчик подвергся сексуальному насилию. Возбуждено дело
В Оше милиционер ехал по встречной полосе и поругался с очевидцем нарушения
Еще одну кыргызстанку, бросившую новорожденного в Москве на скамейке, задержали
Борьба с COVID-19. В город Ош поступила гуманитарная помощь из Китая
За сутки в Ошской области утонули два человека
В Сузакском районе девочка умерла после систематических издевательств отчима
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Неделя-24. Школьникам отменили 1&nbsp;сентября, и&nbsp;Бишкек вновь потерял&nbsp;и.&nbsp;о. мэра Неделя-24. Школьникам отменили 1 сентября, и Бишкек вновь потерял и. о. мэра
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
18 августа, среда
12:55
Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявление представителя ЕС Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявл...
12:22
В ГУОБДД рассказали о причинах тяжких аварий на дорогах страны
12:01
В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана
11:48
Насилие в детсаду города Ош. Дело на контроле у представительства омбудсмена
11:44
В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи