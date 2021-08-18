Насилие в детсаду города Ош. Дело на контроле у представительства омбудсмена

Сотрудники представительства омбудсмена взяли под контроль дело об избиении и истязании пятилетней девочки в частном детском саду «Жасмина» в Оше. Об этом сообщили в институте акыйкатчи.

По его данным, из телефонного разговора с родителями девочки стало известно, что ребенка забрали из данного детского сада. Они отметили, что девочка психологически сильно пострадала, и также обратились в ГУВД города.

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Факт зарегистрирован в ЕРПП 6 апреля, возбуждено досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, назначены медицинские и психиатрические экспертизы в отношении пострадавшего ребенка.

В представительстве акыйкатчи добавили, что причастная к инциденту Динара Сатыбалдиева работала бухгалтером в детском саду, в тот день замещала воспитателя. Она уволена, как и заведующая по учебно-воспитательной работе Мария Быкова.

12 августа Следственная служба ГУВД Оша утвердила акт обвинения, материалы направили в суд для рассмотрения.

«Сотрудники будут мониторить судебный процесс при его рассмотрении», — заключили в представительстве омбудсмена.