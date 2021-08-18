В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи

В Бишкеке у здания Верховного суда проходит митинг.

Участники акции протеста требуют отставки судьи Свердловского районного суда столицы Алмы Кадыркуловой. По словам Раджапа Абдурасулова, в 2010 году в частную компанию ОсОО «Транс Мониторинг» приняли на работу бывшего судью Аламединского районного суда Эмиля Мамытова. В течение семи лет он воровал у фирмы деньги.

«В частности, Эмиль Мамытов, будучи одним из первых лиц компании, присваивал деньги и имущество фирмы. Затем, подделав подпись гражданина России, присвоил компанию. ГУВД Бишкека возбудило уголовное дело, но Мамытов всячески препятствовал следствию, в итоге дело передали в ГСУ ГКНБ. Следователи предъявили ему обвинение по факту мошенничества и направили материалы в суд. Мамытова взяли под стражу, но 7 октября 2020 года судья Свердловского районного суда Алма Кадыркулова отпустила его под домашний арест», — возмущен Раджап Абдурасулов.

Потерпевший добавил, что Эмиль Мамытов в суде затягивает рассмотрение дела.

«Сообщницей Мамытова по делу проходит жена действующего судьи Ашыбека Курманова. Она являлась нотариусом, которая помогла подделать документы. Когда дело передали в суд, Эмиль Мамытов стал затягивать процесс — то он болеет, то хромает. Дело взяла Алма Кадыркулова, хотя до этого его рассматривал судья Санжар Чотонов. Как получилось, что дело передали другому судье, неизвестно, ведь Чотонов самоотвод не брал, в командировке не был. Потерпевшими по делу проходят граждане Кыргызстана, России и Казахстана», — сказал Раджап Абдурасулов.