Дети с сопутствующими заболеваниями больше подвержены заражению COVID-19

«Имеющаяся на сегодня информация позволяет предположить, что дети с сопутствующими заболеваниями более подвержены риску заболевания коронавирусом», — заявила сегодня на пресс-конференции руководитель странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

По ее словам, при этом дети имеют меньше вероятности заболеть тяжелой формой или быть госпитализированными в результате инфицирования COVID-19. По сравнению с другими возрастными группами заболеваемость и смертность, вызванные коронавирусом, среди детей меньше, чем в других возрастных группах, и риск развития тяжелых форм заболеваний и осложнений очень невелик.

«Для того чтобы полностью понять преимущества и риски вакцинации детей, необходимо оценить краткосрочное и долгосрочное влияние SARS CoV-2, а также изучить профиль безопасности вакцин у детей. На август 2021 года данные о применении вакцины у детей в возрасте от 12 лет и старше имеются только по вакцине Pfizer», — рассказала Назира Артыкова.