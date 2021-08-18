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Общество
Сюжет: COVID-19

Дети с сопутствующими заболеваниями больше подвержены заражению COVID-19

«Имеющаяся на сегодня информация позволяет предположить, что дети с сопутствующими заболеваниями более подвержены риску заболевания коронавирусом», — заявила сегодня на пресс-конференции руководитель странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

По ее словам, при этом дети имеют меньше вероятности заболеть тяжелой формой или быть госпитализированными в результате инфицирования COVID-19. По сравнению с другими возрастными группами заболеваемость и смертность, вызванные коронавирусом, среди детей меньше, чем в других возрастных группах, и риск развития тяжелых форм заболеваний и осложнений очень невелик.

«Для того чтобы полностью понять преимущества и риски вакцинации детей, необходимо оценить краткосрочное и долгосрочное влияние SARS CoV-2, а также изучить профиль безопасности вакцин у детей. На август 2021 года данные о применении вакцины у детей в возрасте от 12 лет и старше имеются только по вакцине Pfizer», — рассказала Назира Артыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204307/
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