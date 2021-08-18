ВОЗ не исключила, что в Кыргызстане циркулирует дельта-штамм коронавируса

«Предполагаем, что вариант дельта-штамма коронавируса находится и циркулирует в Кыргызстане как в большинстве стран европейского региона», — заявила сегодня на пресс-конференции руководитель странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

По ее словам, анализ ситуации по заболеваемости COVID-19 в Кыргызстане показал, что за последнюю неделю число новых случаев снизилось на 42,1 процента, уровень госпитализации — на 25 процентов, а число смертей — на 31 процент.

«В Кыргызстане в апреле обнаружили альфа-штамм коронавируса, в июне — бета. Это вызывает большую озабоченность. Кроме того, ожидаются результаты исследования образцов, направленных в Россию в июле. Скорее всего, будет выявлен дельта-штамм», — рассказала Назира Артыкова.

«Темпы вакцинации за последнюю неделю снизились на 40,9 процента по сравнению с прошлой неделей, что вызывает большое сожаление. Только вакцинация, поддержание физического дистанцирования, мытье рук, избегание переполненных и закрытых пространств и ношение маски являются самыми эффективными мерами, которые предотвращают распространение болезни, не закрывая большую часть общества на карантин», — заключила она.