В Кыргызстане за сутки выявили 269 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 114 случаев, Оше — 4, Чуйской области — 73, Ошской — 14, Таласской — 15, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 15.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 937 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.