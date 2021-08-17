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Общество

Мэрия Бишкека вернула в детдом подростка, жившего в компьютерном клубе

Пятнадцатилетний Никита, живущий в одном из бишкекских компьютерных клубов по улице Абая, оказался Вадимом — сбежавшим воспитанником Военно-Антоновского детского дома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Сотрудники соцзащиты Первомайского района столицы 17 августа совершили выезд в компьютерный клуб, но подростка не застали. Администратор сообщил, что не видел его больше недели, и подтвердил — прежде он приходил в клуб по ночам.

24.kg
Фото 24.kg. Никита оказался сбежавшим из детского дома Вадимом

Сбежавшего удалось найти инспекторам по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района. 

«Милиционерам он признался, что его зовут Вадим Колесник. В первых числах июля он сбежал из Военно-Антоновского детского дома, в который определен в 2018 году», — рассказали в муниципалитете.

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Несовершеннолетнего передали под расписку заместителю директора Военно-Антоновского детского дома. Решается вопрос о взятии воспитанника на контроль органами социальной защиты Чуйской области.

О живущем в компьютерном клубе подростке в соцсетях сообщили неравнодушные бишкекчане. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204245/
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