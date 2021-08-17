Мэрия Бишкека вернула в детдом подростка, жившего в компьютерном клубе

Пятнадцатилетний Никита, живущий в одном из бишкекских компьютерных клубов по улице Абая, оказался Вадимом — сбежавшим воспитанником Военно-Антоновского детского дома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Сотрудники соцзащиты Первомайского района столицы 17 августа совершили выезд в компьютерный клуб, но подростка не застали. Администратор сообщил, что не видел его больше недели, и подтвердил — прежде он приходил в клуб по ночам.

Фото 24.kg. Никита оказался сбежавшим из детского дома Вадимом

Сбежавшего удалось найти инспекторам по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района.

«Милиционерам он признался, что его зовут Вадим Колесник. В первых числах июля он сбежал из Военно-Антоновского детского дома, в который определен в 2018 году», — рассказали в муниципалитете.

Несовершеннолетнего передали под расписку заместителю директора Военно-Антоновского детского дома. Решается вопрос о взятии воспитанника на контроль органами социальной защиты Чуйской области.

О живущем в компьютерном клубе подростке в соцсетях сообщили неравнодушные бишкекчане.