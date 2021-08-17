Четверых кыргызстанцев в Москве арестовали на 15 суток

Четверых кыргызстанцев, задержанных накануне за нарушение общественного порядка в Москве, арестовали на 15 суток. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

Отметим, правозащитник Валентина Чупик сообщала о задержании 30 кыргызстанцев в районе «Царицыно».

Как отмечается, в отдел полиции были доставлены шестеро граждан КР. Сотрудник консульского отдела посольства дважды выезжал в ОВМД «Царицыно» для оказания консульско-правовой помощи.

Двоих из них отпустили после наложения административного штрафа в размере 500 рублей, в отношении четверых кыргызстанцев применен административный арест на 15 суток на основании статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Выяснилось, что молодые граждане государств Центральной Азии играли в футбол и между ними произошла словесная перепалка. Жители ближайшего дома вызвали полицию.