Самолет ВВС Афганистана нарушил границу. Комментарий Минобороны Узбекистана

В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана, ранее сообщили местные СМИ. Министерство обороны Узбекистана заявило о пресечении военными страны попытки нарушения государственной границы со стороны самолета ВВС Афганистана.

В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье. В пресс-службе ведомства уточнили, что была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители Вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту.



Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана издание «Газета.uz», попытка нарушения границы была пресечена в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана.