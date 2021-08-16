Самолет ВВС Афганистана нарушил границу. Комментарий Минобороны Узбекистана

В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана, ранее сообщили местные СМИ. Министерство обороны Узбекистана заявило о пресечении военными страны попытки нарушения государственной границы со стороны самолета ВВС Афганистана.
В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье. В пресс-службе ведомства уточнили, что была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители Вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту.
Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана издание «Газета.uz», попытка нарушения границы была пресечена в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана.
Как отметили в Минобороны, по предварительным данным, жертв нет. По сведениям СМИ, двое военнослужащих Афганистана доставлены в Термезский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.