В Казахстане началась установка спутников нового поколения OneWeb

Спутники нового поколения от компании OneWeb устанавливают в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.

«В начале марта делился, что ведем переговоры с компаниями, которые предоставляют спутниковый интернет. Так вот, OneWeb начала монтаж оборудования наземной станции для тестирования интернета через спутники нового поколения (это негеостационарные спутники, аналог Starlink). Компании Илона Маска тоже предложили принять участие в тестах. Мы хотим всеми возможными способами обеспечить высокоскоростным интернетом население Казахстана. Буду информировать о промежуточных показателях тестирования», — написал он в Instagram.

OneWeb — взаимосвязанная система спутников одноименной корпорации, предназначенная для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Компания создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к интернету и передаче данных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский терминал).