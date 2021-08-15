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Общество

Илон Маск запустит первый спутник для трансляции рекламы в космосе

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск займется коммерциализацией околоземной орбиты. У Илона Маска новый план — вывести рекламу за пределы Земли.
 
Известно, что бизнесмен будет сотрудничать с канадским стартапом Geometric Energy Corp, которому поможет вывести спутник на околоземную орбиту. Он станет первым космическим рекламным билбордом. SpaceX планирует отправить спутник на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Спутник получил название CubeSat, он будет оснащаться пиксельным дисплеем для отображения рекламных объявлений. Все файлы спутник будет получать напрямую с Земли.
 
Проект подразумевает не только отображение рекламы, на экране спутника могут также выводить и произведения искусства.
 
«Есть вероятность, что некоторые компании захотят отобразить свой логотип в космосе. Или может быть кто-то захочет поделиться чем-то личным или художественным. Мы пытаемся демократизировать доступ к космосу и сделать его менее централизованным. Надеюсь, люди не захотят тратить деньги на неуместные и оскорбительные баннеры», — сказал глава компании Geometric Energy Corp Сэмюэл Рид.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204016/
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