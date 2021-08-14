Ситуация в Афганистане. Страны начали закрывать посольства и консульства

Страны начали закрывать посольства и консульства в Афганистане. Об этом сообщило РБК.

По данным издания, на фоне усиления позиций талибов в Афганистане Норвегия и Дания временно закрывают посольства в Кабуле, Германия, США и Великобритания сокращают дипломатическое присутствие. Россия пока не планирует эвакуацию дипломатов.

МИД Кыргызстана пока не делал официальных заявлений по работе дипмиссии в Афганистане.

Между тем, как сообщило CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, около 3 тысяч американских военнослужащих перебросят в Афганистан, чтобы обеспечить эвакуацию американских дипломатов и персонала посольства США в Кабуле.

Великобритания также отправит до 600 военнослужащих в Афганистан для помощи в эвакуации, сообщило The Washington Post.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после вывода из республики международных вооруженных сил. На этом фоне «Талибан» пошел в наступление и начал отбивать территории у властей страны. 13 августа власти Афганистана признали, что талибы захватили второй во величине город Кандагар. По последним оценкам спецслужб, талибы могут захватить Кабул в ближайший месяц.



