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Общество

ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для афганцев, ищущих спасения от боев. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель организации Шабия Манту, передает ТАСС.

По ее данным, с начала года дома вынужденно покинули около 400 тысяч человек. Она подчеркнула, что, учитывая нестабильность во многих районах Афганистана, «становится все более ясным, что афганцы, находящиеся вне пределов своей страны, могут нуждаться в международной защите».

Накануне боевики террористического движения «Талибан» объявили о захвате Кандагара — второго по величине города страны. Он находится примерно в 600 километрах от Кабула.

Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода подразделений армии США и их союзников из страны в мае 2021 года. За два с половиной месяца боевики радикального движения «Талибан» нарастили темпы наступления на нескольких направлениях. Согласно данным из различных открытых источников и утверждений талибов, они контролируют от 60 до 85 процентов территории страны, включая районы вдоль границ с пятью государствами — Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Между тем, как сообщило CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, около 3 тысяч американских военнослужащих перебросят в Афганистан, чтобы обеспечить эвакуацию американских дипломатов и персонала посольства США в Кабуле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203986/
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