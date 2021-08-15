Неделя-24. Школьникам отменили 1 сентября, и Бишкек вновь потерял и. о. мэра

Уходящая неделя преподнесла несколько странных сюрпризов, авторами которых, естественно, стали чиновники. Так, не пробывший в должности и. о. мэра Бишкека и десяти дней Таалайбек Сарыбашов ушел в отставку. «В том, что я ухожу со своей должности, нет никакой политики. Это мое личное решение», — заявил он. Позже стало известно, что Таалайбек Сарыбашов намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша.

Очередным и. о. мэра Бишкека назначили Айбека Джунушалиева, который будет возглавлять город до избрания нового градоначальника.

Еще один сюрприз преподнесло правительство, перенеся начало нового учебного года в школах и вузах на 15 сентября. Такое решение «принято в целях поэтапного перехода на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования». Более внятного объяснения от чиновников, как обычно, получить не удалось.

Канадская Centerra Gold оценила потерю контроля над рудником «Кумтор» в $926,4 миллиона. В компании отметили, что признают убытки от захвата предприятия и продолжающихся действий чиновников Кыргызстана. Рудник включили в состав прекращенной деятельности. В отчете по итогам первого полугодия есть только результаты работы рудников Mount Milligan и Öksüt, а также молибденового бизнеса компании.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Игры с должностью столичного градоначальника

В Бишкеке вновь сменился градоначальник. Исполняющим обязанности мэра назначили уже бывшего первого заместителя председателя кабинета министров Айбека Джунушалиева. Он рискует пробыть в должности аж две недели — до выборов главы муниципалитета, которые назначены на 26 августа. Но это не самый короткий срок пребывания на должности и. о. столичного мэра. Подробнее — «Со счета бы не сбиться. Как менялись и. о. мэра Бишкека».

Коронавирус: вакцинация и проблемы восстановления после болезни

Фото из интернета. Вопросов по вакцинации у многих людей меньше не становится

В Кыргызстане, наконец, нет дефицита вакцин против коронавируса. В наличии более 2 миллионов доз. Есть и выбор препаратов — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V». В сентябре может появиться Pfizer, а в первом квартале 2022 года — Moderna. При этом многие граждане до сих пор в сомнении. В Министерстве здравоохранения и социального развития и Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ) ответили 24.kg на самые частые вопросы о вакцинации.

Медики отмечают, что к ним поступает много сигналов об осложнениях после COVID-19. Люди жалуются не столько на физическое, сколько на психологическое состояние — апатию, постоянную усталость, сонливость, невозможность работать в полную силу, агрессию, раздражительность. Психологи, отвечая на вопросы 24.kg, озвучили рекомендации, как восстановить после перенесенного вируса работоспособность и вернуть психологическую стабильность.

По статистике, около 20 процентов людей после перенесенного COVID-19 сталкиваются с нарушением сна. То есть каждый пятый переболевший может потенциально страдать бессонницей. Как быстро к человеку вернется сон и что нужно для этого делать, редакция 24.kg поинтересовалась у врача-сомнолога Владимира Пака — «Постковидная бессонница. Что делать, если не можешь заснуть».

Предложения, от которых бизнесу не поздоровится

Фото из интернета. Власти продолжают фонтанировать странными идеями, от которых все в шоке

Пока инициаторы закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике продолжают переписывать документ, эксперты пытаются понять, что он несет бизнесу. Выводы неутешительны. Вместо заявленной стабилизации ситуации он может привести к ее ухудшению. Эксперты института бизнес-омбудсмена проанализировали закон и поделились с 24.kg результатами.

Власти Кыргызстана хотят ввести в республике режим чрезвычайной ситуации в экономике. Ссылаются, в том числе, на практику других стран. Эксперты института бизнес-омбудсмена и редакция 24.kg изучили мировой опыт. Подробнее — «Режим ЧС в экономике. Печальный мировой опыт».

У заместителя председателя кабмина — министра экономики и финансов Акылбека Жапарова что ни день, то новая идея. Чиновник предложил наделить участковых милиционеров правом выявлять нарушения в экономической сфере. Предприниматели схватились за голову. Очередная инициатива может погубить малый и средний бизнес на корню и повлечь очередной всплеск коррупции. О ситуации в материале «Как добить предпринимателей: поручить проверку бизнеса участковым милиционерам».

За что бьют женщин в Кыргызстане

Фото из интернета. Женщин продолжают бить, а они продолжают прощать

В Бишкеке несколько дней назад произошло нападение на девушку. Посетитель игротеки SMagi набросился на кассира заведения за то, что та обслуживала его на русском языке. Этот инцидент получил широкий общественный резонанс. Только после этого милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР и отпустила мужчину под обязательство о явке. 24.kg собрало девять самых громких фактов мужской агрессии против кыргызстанок.

Опасные инициативы чиновников

Новости в Кыргызстане ежедневно пестрят сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях: тут сбили насмерть пешехода, там в аварии пострадали пять человек, еще где-то в ДТП погибли два человека. Чиновники видят решение проблемы по-своему: Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта. Подробнее — «Водители без опыта. Как ошибка Минтранса могла увеличить смертность на дорогах».

Дела школьные: отсрочка первого звонка и новые учебники

Фото из интернета. Второй год над школьниками в Кыргызстане ставят непонятные эксперименты

Чиновники в Кыргызстане могут давать мастер-классы по принятию спонтанных решений. За три недели до учебного года решили отложить его еще на полмесяца. С широкой общественностью это не обсуждали. Документ подписал глава кабмина. Подробнее о ситуации в материале «Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина».

Залог успешного обучения в школе — хороший учебник и грамотный учитель. Несколько лет назад после их тиражирования с орфографическими ошибками и дефектами технического характера в Кыргызстане решили создать отдельное учреждение — Республиканский научно-практический центр «Окуу китеби», которое будет проводить экспертизу подготовленных учебных материалов. Что изменилось в данной сфере, в материале «Скандалов больше не будет? Как в Кыргызстане улучшают школьные учебники».

Глава АБР в Кыргызстане о том, почему она влюбилась в страну

Фото героини материала. Канокпан Лао-Арайа (слева) с дочерью на ее турнире по футболу, Бангкок, 2019 год

В марте 2021 года страновым директором Азиатского банка развития в Кыргызстане стала Канокпан Лао-Арайа. В интервью 24.kg она рассказала о том, почему успела влюбиться в страну и чего будет не хватать, когда уедет из Кыргызстана.

Дети, опаленные иракской войной

В марте 2021 года в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» на родину, в Кыргызстан, спецбортом доставили 79 детей из Ирака в возрасте от трех до 18 лет. Их мамы согласились на их вывоз ради свободного детства. Несовершеннолетние прошли реабилитацию и переданы в семьи родственников. О том, как прошла адаптация, чему особенно радовались дети на родине, какую помощь оказало им государство, — в материале «Они хотели набегаться на свободе. Как адаптировались дети, возвращенные из Ирака».

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей 24.kg

Фото Абазбека Рашидова. Таласская область

На дворе последний летний месяц, поэтому тем, кто еще не успел отдохнуть, следует поторопиться. Те же, кто выбрался все-таки из городов, помогают нам создавать рубрику «Мгновения жизни», рассказывая о своих путешествиях по стране. Подробнее — «Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и Таласская область».

Как сэкономить на топливе для автомобиля

По данным Национального статистического комитета, за последний месяц бензин Аи-95 подорожал на 3,6 сома, Аи-92 — на 3,1 сома, а дизельное топливо — на 2,3 сома. Автолюбители задумались: как не отказаться от колес и не оставлять всю зарплату на заправке. Редакция 24.kg поговорила с экспертами, которые подсказали лайфхаки, которые помогут хотя бы немного, но снизить расходы на ГСМ.