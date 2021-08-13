Алина Ким из Алматы стала самой популярной девушкой-тиктокером в СНГ

Казахстанка Алина Ким, известная в социальной сети TikTok как Хомяк, стала самой популярной девушкой-тиктокером в СНГ. Об этом пишет Tengrinews.kz.

Сегодня ее аудитория насчитывает более 27,6 миллиона подписчиков, среди которых не только жители СНГ, но и зарубежные фанаты.

Алина Ким обошла таких российских звезд, как Даня Милохин (14,4 миллиона), Дина Саева (23,5 миллиона), Эра АЙС (22,9 миллиона), Лиза Анохина (27,5 миллиона), КАРНАВАЛ (19,8 миллиона), Ольга Бузова (7,6 миллиона), Карина Кросс (15,7 миллиона) и других. Впереди казахстанки только Кирилл Колесников с 32 миллионами подписчиков.

«Сегодня я стала номером один в СНГ. Эта новость меня сильно мотивирует, я понимаю, что становлюсь все ближе и ближе к своей цели», — сказала девушка.