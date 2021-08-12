Муфтий Кыргызстана посетил жителей сел Лейлекского района, пострадавших от селя

В ходе рабочей поездки в Баткенскую область в рамках акции «Караван веры» глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир Ракиев встретился с жителями села Ак-Терек Лейлекского района. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, муфтий и священнослужители оказали материальную помощь имаму пострадавшего населенного пункта. Замир Ракиев обратился к местным жителям, пожелав им терпения и отметив, что это испытание.

Сельчане и глава ДУМК помолились, прочитав Коран, чтобы больше не было стихийных и других бедствий.

Священнослужители передали семье Жыргалбека Момунова помощь в виде 100 тысяч сомов.

Напомним, в начале августа в ряде населенных пунктов Баткенской области сошли селевые потоки. 1 августа в 21.30 проливные дожди вызвали сели. Они разрушили и затопили дома, местные дороги, мосты, огороды и другую инфраструктуру.