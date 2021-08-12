В Бишкеке 12 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 14 часов 5 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-11.00 — жилмассивы «Киргизия», «Ынтымак», «Арча-Бешик»;

9.00-17.00 — улица Турусбекова, 10;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого», «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан, Камбар-Ата), отрезки улиц Фатьянова, Кулатова, Тыныстанова, Горького, Манасчи Сагынбая, Уметалиева, Токтогула, Московской, Чокморова, переулок Новосибирский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, переулок Сумской, улица Суюмбаева, 140, 142, проспект Чуй, 127;

9.30-17.30 — улица Тыныстанова, 8б;

9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, 115, Салиевой, 143, 145, 147, 149, Ялтинская, 100, жилмассив «Алтын-Ордо» (1-5-я улицы);

12.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-34, Чуй-35).

4-12 августа:

улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;

улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

Памятные даты

День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КР

Праздник появился в 2003 году.

Современное состояние пенитенциарной системы Министерства юстиции КР характеризуется работой по сохранению стабильной оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях, улучшению морально-психологического климата, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в соответствии с действующим законодательством республики.

Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза

Это случилось в 2015 году. Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. В состав также входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.

Между Кыргызстаном и Казахстаном отменили таможенный контроль.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Международный день молодежи

Отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998-го. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

Отметим, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Ашим Джакыпбеков

Родился 12 августа 1935 года в селе Шекер. Поэт, сценарист, редактор, публицист, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

1965-1969 — заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп», 1969-1972 — заместитель главного редактора студии «Кыргызфильм», с 1972-го — ее главный редактор.

Создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай».

Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд — роман «Тенири Манас».

Родился юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992 году назначен проректором по науке в Бишкекскую международную школу менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них семь монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта Конституции в редакции 1993-го, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

Родился профессор Толобек Камчыбеков

Родился 12 августа 1949 года в селе Чолпон Нарынской области. Общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова, заслуженный работник образования Киргизии, лауреат премии правительства КР.

Автор более 83 научных трудов, в том числе трех монографий, пяти учебно-методических пособий. Подготовил двух докторов наук, 12 кандидатов наук.

В настоящее время ректор Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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