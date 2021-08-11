Скульптура Тамилы Маматовой украсит один из этнопарков России. Об этом она сообщила 24.kg.

Тамила Маматова стала участницей международного арт-фестиваля «Мраморная миля» в Свердловской области РФ. В фестивале участвовали скульпторы из Сербии, Беларуси и Кыргызстана.

Авторское произведение скульптора «Утро» высотой 2 метра 20 сантиметров, созданное здесь, вскоре украсит этнопарк в области.

Фото Тамилы Маматовой . Скульптура «Утро»

Тамила Маматова также является автором трехметровой скульптуры писателя Чингиза Айтматова. По ее словам, в прошлом году министр культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев обещал установить памятник в столице.

«На сегодня и разговора нет об установке. Было бы хорошо, если бы скульптуру великого писателя установили либо на бульваре Эркиндик, либо в парке «Ынтымак» до дня рождения Чингиза Айтматова», — говорит Тамила Маматова.

Скульптура «Каныкей — жена Манаса» украсила самый большой этнографический парк России «ЭТНОМИР», а скифская «Невеста» установлена на аллее скульптуры парка «Сосновая роща» в Крыму. В 2019-м культурная ассоциация международной академии Italia in Arte Nel Mondo удостоила Тамилу Маматову премии ARTEMISIA GENTILESCHI за особые достижения в области искусства.