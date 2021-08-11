21:52
USD 84.79
EUR 99.47
RUB 1.15
Общество

Скульптура Тамилы Маматовой украсит один из этнопарков России

Скульптура Тамилы Маматовой украсит один из этнопарков России. Об этом она сообщила 24.kg.

Тамила Маматова стала участницей международного арт-фестиваля «Мраморная миля» в Свердловской области РФ. В фестивале участвовали скульпторы из Сербии, Беларуси и Кыргызстана.

Авторское произведение скульптора «Утро» высотой 2 метра 20 сантиметров, созданное здесь, вскоре украсит этнопарк в области.

Тамилы Маматовой
Фото Тамилы Маматовой . Скульптура «Утро»

Тамила Маматова также является автором трехметровой скульптуры писателя Чингиза Айтматова. По ее словам, в прошлом году министр культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев обещал установить памятник в столице.

«На сегодня и разговора нет об установке. Было бы хорошо, если бы скульптуру великого писателя установили либо на бульваре Эркиндик, либо в парке «Ынтымак» до дня рождения Чингиза Айтматова», — говорит Тамила Маматова.

Скульптура «Каныкей — жена Манаса» украсила самый большой этнографический парк России «ЭТНОМИР», а скифская «Невеста» установлена на аллее скульптуры парка «Сосновая роща» в Крыму. В 2019-м культурная ассоциация международной академии Italia in Arte Nel Mondo удостоила Тамилу Маматову премии ARTEMISIA GENTILESCHI за особые достижения в области искусства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203695/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Тундук, демонтированный с могилы Чингиза Айтматова, чиновники восстановили
Демонтаж тундука с могилы Чингиза Айтматова. В ситуацию вмешался Садыр Жапаров
Ждите. Минкультуры не комментирует выброшенный тундук с могилы Чингиза Айтматова
Аскар Айтматов: Тундук с могилы Чингиза Айтматова выбросили на землю
Чиновники объяснили, куда делся тундук с могилы Чингиза Айтматова
С могилы Чингиза Айтматова неизвестные украли тундук
В Пакистане презентовали книги Чингиза Айтматова
Как Чингиз Айтматов ужинал с предателями и врагами народа. Воспоминания сестры
В Горно-Алтайске состоялась премьера спектакля по роману Чингиза Айтматова
Вдову Чингиза Айтматова похоронят сегодня на Ала-Арчинском кладбище
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в&nbsp;Бишкеке Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Бизнес
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
ГНС поблагодарила ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; за&nbsp;запуск проекта по&nbsp;маркировке товаров ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
11 августа, среда
21:40
В США выявили на 82 процента более летальный штамм коронавируса В США выявили на 82 процента более летальный штамм коро...
21:18
Скульптура Тамилы Маматовой украсит один из этнопарков России
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: ночью немного похолодает
20:47
Кыргызстанцы могут подать заявки на грантовую поддержку молодежных проектов СНГ
20:21
В Кыргызстане разрабатывается концепция демографической политики