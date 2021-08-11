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Общество

Российская компания поможет Кыргызстану развивать гидроэнергетику

В Кыргызстане начал работать «Институт Гидропроект». По данным этой компании, целью создания филиала является оказание квалифицированной инженерной помощи правительству Кыргызстана для реализации программы развития гидроэнергетики.

В первую очередь будет создана рабочая группа, которая определит перспективные участки для размещения малых и средних ГЭС с учетом потребностей промышленности и планов развития государства.

«Энергетический потенциал Кыргызстана по абсолютным показателям удельной насыщенности территории гидроэнергетическими ресурсами занимает одно из первых мест среди стран бывшего СССР. Его освоение для республики должно являться первоочередной и приоритетной задачей. Ключевым сектором экономики любого государства является топливно-энергетический комплекс, развитие которого определяет возможности ее расширения в технологических, социальных и политических сферах», — отметили в акционерном обществе.

«Институт Гидропроект» также окажет содействие энергетическому сектору Кыргызстана по модернизации существующих объектов генерации электроэнергии. Согласно данным Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызстана, уровень износа активов электроэнергетической отрасли республики превышает 50-70 процентов, что создает высокие риски для устойчивого функционирования отрасли, роста аварий и отказа работы энергетического оборудования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203640/
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