Российская компания поможет Кыргызстану развивать гидроэнергетику

В Кыргызстане начал работать «Институт Гидропроект». По данным этой компании, целью создания филиала является оказание квалифицированной инженерной помощи правительству Кыргызстана для реализации программы развития гидроэнергетики.

В первую очередь будет создана рабочая группа, которая определит перспективные участки для размещения малых и средних ГЭС с учетом потребностей промышленности и планов развития государства.

«Энергетический потенциал Кыргызстана по абсолютным показателям удельной насыщенности территории гидроэнергетическими ресурсами занимает одно из первых мест среди стран бывшего СССР. Его освоение для республики должно являться первоочередной и приоритетной задачей. Ключевым сектором экономики любого государства является топливно-энергетический комплекс, развитие которого определяет возможности ее расширения в технологических, социальных и политических сферах», — отметили в акционерном обществе.

«Институт Гидропроект» также окажет содействие энергетическому сектору Кыргызстана по модернизации существующих объектов генерации электроэнергии. Согласно данным Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызстана, уровень износа активов электроэнергетической отрасли республики превышает 50-70 процентов, что создает высокие риски для устойчивого функционирования отрасли, роста аварий и отказа работы энергетического оборудования.