В Бишкеке 11 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 7 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-10.00 — улица Лумумбы (военная часть);

9.00-17.00 — улица Токтогула, ж/д № 215;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Тогуз-Тутун, Арча-Бешик), отрезки улиц Боконбаева, Ганди, Буурдинской, Темировской, Ала-Букинской;

9.30-17.30 — улица Ахунбаева, 98в;

9.30-18.30 — вдоль БЧК (от улицы Лермонтова до Осмонкула);

10.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева.

4-12 августа:

улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;

улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

У кого намечается той

Мирбек Атабеков

Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Сабырбек Джумабеков

Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.

Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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