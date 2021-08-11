00:22
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 7 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-10.00 — улица Лумумбы (военная часть);
  • 9.00-17.00 — улица Токтогула, ж/д № 215;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Тогуз-Тутун, Арча-Бешик), отрезки улиц Боконбаева, Ганди, Буурдинской, Темировской, Ала-Букинской;
  • 9.30-17.30 — улица Ахунбаева, 98в;
  • 9.30-18.30 — вдоль БЧК (от улицы Лермонтова до Осмонкула);
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева.

4-12 августа:

  • улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;
  • улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

У кого намечается той

Мирбек Атабеков

Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Сабырбек Джумабеков

Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.

Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203630/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в&nbsp;Бишкеке Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на&nbsp;математической олимпиаде Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на математической олимпиаде
Бизнес
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
11 августа, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 августа, вторник
23:50
Новая напасть. Первую смерть от неизлечимой лихорадки зарегистрировали в Гвинее
23:28
Мусор с остановок в Бишкеке убирают три раза в день
23:02
В Бишкеке выявили 117 нарушителей с транзитными номерами на авто
22:42
В Бишкеке пройдет выставка картин учеников детских художественных школ России
22:30
В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов