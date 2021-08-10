В Бишкеке 10 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 14 часов 10 минут.
Отключение света, газа, воды
4-12 августа:
- улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;
- улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.
У кого намечается той
Максат Байджигитов
Родился 10 августа 1979 года. И. о. мэра Таласа.
Памятные даты
Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок
В 1876 году в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.
Расстояние между городами составляло 13 километров.
Люди, которые меняли мир
Родился акын Камчы Жунусов
В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.
Печататься начал с 1945-го.
Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.
С 1947-го — член Союза писателей СССР, с 1958-го — член Союза журналистов СССР.
Умер в 1988 году.
Родился профессор Эркин Арабаев
Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.
В 1962-м возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей.
Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.
Эркин Арабаев как видный ученый-аграрник страны — автор около 100 опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.
За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».
Был депутатом Верховного Совета Киргизии трех созывов (1967-1980).
Родился певец Эрмек Мойдунов
Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.
Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и оркестре народных инструментов имени Карамолдо Орозова.
Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.
Умер в 2015-м.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».
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