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Общество

Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке

Известный певец Александр Новиков посетил родную школу № 47. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, шансонье, поэт, композитор учился в ней с 4-го по 9-й класс. Его встретили вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, весь педагогический состав во главе с директором школы Лилией Мельник.

«Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Певец вспоминал своих учителей, друзей, рассказывал эпизоды из школьной жизни, а также ответил на вопросы присутствующих», — отметили в муниципалитете.

Александр Новиков родился 31 октября 1953 года на острове Итуруп — самом крупном острове Курил. Его отец был военным летчиком, мать была домохозяйкой. Как только будущему певцу исполнилось шесть лет, родители приняли решение переехать в Кыргызстан. За свою карьеру Александр Новиков выпустил более 300 песен, а также получил неофициальное звание пионера жанра «Городской романс».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203523/
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