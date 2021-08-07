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Общество

Кыргызстан будет участвовать во Всемирной выставке EXPO-2025 в городе Осаке

Кыргызстан будет участвовать во Всемирной выставке EXPO-2025 в городе Осаке (Япония). Об этом сообщили в Министерстве образования.

По его данным, глава ведомства Болотбек Купешев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызстане Сигэки Маеда.

Посол отметил, что EXPO-2025 будет проходить под девизом «Проектирование будущего общества для наших жизней» и правительство Японии выделяет около $218 миллионов для оказания помощи 100 странам в участии в этом мероприятии.

Отмечается, что участие в выставке даст возможность Кыргызстану повысить свою узнаваемость на международной арене. Министерство образования полагается на активную помощь дипмиссии Японии. Кроме этого, стороны обсудили совместно реализованные успешные проекты и инициативы, договорились продолжать сотрудничество в таком же ключе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203408/
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