Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи

В Таласской области прошли три церемонии передачи оборудования в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность» на $263 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Кыргызстане.

В рамках проекта предоставлены:

• электронно-оптический преобразователь;

• операционная лампа.

Общая стоимость оборудования составила $115,911 тысячи. Посол Года Хидэки выразил надежду на то, что проект поможет улучшить качество медицинских услуг в регионе.

В то же время в школе № 1 имени Чолпонкулова в Таласе состоялась церемония передачи техники в рамках проекта «Предоставление школьного оборудования и улучшение туалетов в образовательных учреждениях».

В рамках гранта переданы новые школьные доски и оборудованы санитарные помещения. Стоимость проекта составила $48,988 тысячи. По словам представителей городской власти, инициатива поможет улучшить условия обучения для подрастающего поколения.

Кроме того, новое оборудование передали и Покровскому смешанному психоневрологическому социальному стационарному учреждению Манасского района.

Учреждение получило:

• аппарат коротковолновой терапии;

• стоматологическую установку;

• промышленную стиральную машину;

• тестомес;

• хлебопекарную печь;

• автомобиль медслужбы.

Общая сумма проекта составила $98,160 тысячи. По словам заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Айнуры Орозбаевой, улучшение условий проживания и медицинского обслуживания поможет повысить качество жизни уязвимых групп населения.