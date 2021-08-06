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Общество

Забор на неописанном участке границы. Подробности от Пограничной службы

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, накануне в селе Максат Лейлекского района примерно в 18.30 на неописанном участке местности «Футбольное поле» граждане Таджикистана, проживающие в селе Овчи-Калача (РТ), начали строительство ограждения вокруг дома.

Незамедлительно были проведены переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, по итогам которых в 18.50 строительные работы прекратили. Пограничная служба ГКНБ контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы и жестко пресекает любую хозяйственную деятельность на неописанных участках границы.

Ранее о том, что в селе Максат Лейлекского района Баткенской области таджикская сторона строит забор на неописанном участке сообщали местные жители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203352/
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