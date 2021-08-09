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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 12 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-12.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш»;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 9.00-17.00 — улица Тимирязева, 5а, 67, жилмассив «Киргизия-2»;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Ойсул-Ата), отрезок улицы Каракульской;
  • 9.30-17.00 — улицы Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Суванбердиева, жилмассив «Рухий-Мурас» (улица 6-я);
  • 9.30-17.30 — улица Абая, 98б;
  • 9.30-18.30 — проспект Чуй, 111, 113, 115а;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Богачы, Босого, Кок-Жайык, Арстанбап, Куланак);
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Уметалиева, Абдумомунова, Рыскулова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Баялинова, Исанова, Джамбула, проспекта Манаса, переулок Джети-Огузский.

4-12 августа:

  • улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;
  • улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

У кого намечается той

Айбек Ажигулов

Родился 9 августа 1966 года. Глава дирекции по национальным видам спорта.

Иззат Артыков

Родился 9 августа 1993 года. Мастер спорта КР международного класса по тяжелой атлетике. Участник Олимпиады.

Памятные даты

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.

И хотя коренные народы составляют всего 5 процентов населения Земли, на их долю приходится 15 процентов беднейшего населения планеты.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Орозбек Молдалиев

Родился 9 августа 1947-го в селе Тунук Чуйской области. Политолог и государственный деятель, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма. Кандидат политических наук, профессор.

Работал в Международном институте стратегических исследований, посольстве Кыргызстана в Узбекистане.

В 2014-2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.

Скончался известный врач Кульчоро Аскаров

В 2007-м на 68-м году жизни скончался видный деятель здравоохранения, педагог, просветитель и журналист Кульчоро Аскаров.

С 1991-го, получив специализацию в Харькове, начал самостоятельно работать и стал первым практикующим врачом-сексопатологом в Кыргызстане.

Впервые в истории КР написал книгу «Эки журок — бир суйуу» («Два сердца — одна любовь»).

Опубликовал более 100 научно-популярных статей, автор циклов передач на телевидении и радио.

За плодотворную деятельность в области здравоохранения награжден семью медалями СССР, Почетной грамотой КР, отмечен званием отличника здравоохранения Минздрава КР.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203345/
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