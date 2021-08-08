В Бишкеке 8 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 15 минут.
Отключение света, газа, воды
4-12 августа:
- улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;
- улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.
Памятные даты
День строителя Кыргызской Республики
День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.
Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.
Международный день альпинизма
Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда покорена самая высокая вершина Альп.
Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.
Международный день офтальмологии
Впервые офтальмологи встретили его в 2004 году. Празднуется в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины Святослава Федорова.
Инициатива российских медиков с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах Федорова знали не понаслышке.
Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных государств.
Всемирный день кошек
Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.
Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Хаким Бебезов
Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.
Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».
Родился искусствовед Сарман Асанбеков
Родился 8 августа 1935 года в колхозе «Коммунизм» Таласской области. Искусствовед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Работал научным сотрудником Киргизского государственного музея изобразительных искусств (1958-1961), заведующим учебной частью (1961-1963), затем директором Фрунзенского художественного училища (1968-1975), заведующим отделом искусства еженедельника «Кыргызстан маданияты» (1968), заведующим редакцией искусства Киргизской советской энциклопедии (1975-1977). С 1977-го работал заведующим редакцией литературы по искусству в издательстве «Кыргызстан».
С 1980 года — член Союза художников и Союза писателей СССР.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М»;
- оloloOrmonKhan прглашает на кинофестиваль «Гараж».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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