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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 15 минут.

Отключение света, газа, воды

4-12 августа:

  • улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;
  • улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

Памятные даты

День строителя Кыргызской Республики

kabarlar.org/Государственного архива Кыргызстана
Фото kabarlar.org/Государственного архива Кыргызстана. Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.

Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Международный день альпинизма

Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда покорена самая высокая вершина Альп.

Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.

Международный день офтальмологии

Впервые офтальмологи встретили его в 2004 году. Празднуется в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины Святослава Федорова.

Инициатива российских медиков с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах Федорова знали не понаслышке.

Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных государств.

Всемирный день кошек

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Хаким Бебезов

Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.

Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе шесть монографий, четыре патента. Под руководством Бебезова защищены 3 докторские и 15 кандидатских диссертаций.

Родился искусствовед Сарман Асанбеков

Родился 8 августа 1935 года в колхозе «Коммунизм» Таласской области. Искусствовед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Работал научным сотрудником Киргизского государственного музея изобразительных искусств (1958-1961), заведующим учебной частью (1961-1963), затем директором Фрунзенского художественного училища (1968-1975), заведующим отделом искусства еженедельника «Кыргызстан маданияты» (1968), заведующим редакцией искусства Киргизской советской энциклопедии (1975-1977). С 1977-го работал заведующим редакцией литературы по искусству в издательстве «Кыргызстан».

С 1980 года — член Союза художников и Союза писателей СССР.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М»;
  • оloloOrmonKhan прглашает на кинофестиваль «Гараж».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203334/
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