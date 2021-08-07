В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

Отключение света, газа, воды

4-12 августа:

улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;

улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года в Иссык-Кульской области. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Начало событий в Кой-Таше

В этот день 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.

В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили в январе 2020 года. Уголовное дело насчитывает 80 томов. Обвиняемыми проходят 19 человек.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

Фото из интернета