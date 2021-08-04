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Общество

Отдых в «Артеке». Кыргызстан все еще ждет разрешения от Роспотребнадзора

Кыргызстан пока еще не получил разрешения от Роспотребнадзора на отдых детей в международном центре «Артек». Об этом 24.kg сообщили в Минобразования.

По их данным, ситуация с заражением коронавирусом все еще остается напряженной. Ведомство еще раз обратилось с запросом в Минпросвещения России.

Ранее сообщалось, что всего в трех потоках смогут отдохнуть 150 детей школьного возраста от 9 до 17 лет. Первый поток планировался на июль, второй — на август и третий — предновогодний.

Отметим, что в июне в «Артеке» была зафиксирована вспышка коронавируса.

Напомним, договоренность об отдыхе талантливых и одаренных ребят из Кыргызстана достигнута 25 мая между министром образования и науки Болотбеком Купешевым и министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203085/
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