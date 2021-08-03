На повышение заработной платы медикам за июль выделено 333,2 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, с 1 июля повысили заработную плату врачам, среднему медицинскому и прочему персоналу на 50 процентов, а младшему и техническому обслуживающему персоналу установлен коэффициент 1,4 к основному окладу.

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«Средние показатели после повышения заработной платы работников организаций здравоохранения составили: для врачей — 12 тысяч 897,85 сома (было 8 тысяч 598,57 сома), среднему медперсоналу — 11 тысяч 739,49 сома (было 7 тысяч 826,33 сома), младшему и техническому обслуживающему персоналу — 9 тысяч 989,42 сома (было 6 тысяч 659,61 сома)», — отметили в ФОМС.

Всего на повышение из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 612 тысяч 992,7 сома, в том числе 333 миллиона 265,2 тысячи сомов за июль.