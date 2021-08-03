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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 198,8 миллиона, умерли более 4,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 592 тысячи 683 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 198 миллионов 874 тысячи 848 человек. Больше всего зараженных в США (35 миллионов 131 тысяча 269), Индии (31 миллион 695 тысяч 958), Бразилии (19 миллионов 953 тысячи 501), России (6 миллионов 230 тысяч 482), Франции (6 миллионов 218 тысяч 526), Великобритании (5 миллионов 929 тысяч 881), Турции (5 миллионов 770 тысяч 833), Аргентине (4 миллиона 947 тысяч 30), Колумбии (4 миллиона 801 тысяча 50), Испании (4 миллиона 502 тысячи 983), Италии (4 миллиона 358 тысяч 533), Иране (3 миллиона 940 тысяч 708) и Германии (3 миллиона 779 тысячи 797).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 235 тысяч 83. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 853 человека. В том числе в США всего скончались 613 тысяч 678 человек, Бразилии — 557 тысяч 223, Индии — 424 тысячи 773, Мексике — 241 тысяча 279, России — 157 тысяч 496, Великобритании — 130 тысяч 39 и Италии — 128 тысяч 88.

В Кыргызстане зарегистрировали 165 тысяч 540 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 656 тысяч 734, Узбекистане — 131 тысяча 79, Таджикистане — 15 тысяч 219.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202988/
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