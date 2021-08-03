Для зараженных COVID-19 свободны 464 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 464 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 3 августа (08.00):
- Национальный хирургический центр — 15;
- Национальный центр фтизиатрии — 6;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 49;
- Клинический родильный дом № 2 — 21;
- Городская клиническая больница № 1 — 68;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 21;
- Чуйская областная объединенная больница — 24;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 47;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 38;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 52;
- Республиканский центр наркологии — 33;
- Военный госпиталь — 18;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 36;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 16.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.