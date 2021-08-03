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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 464 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 464 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 3 августа (08.00):

  • Национальный хирургический центр — 15;
  • Национальный центр фтизиатрии — 6;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 49;
  • Клинический родильный дом № 2 — 21;
  • Городская клиническая больница № 1 — 68;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 21;
  • Чуйская областная объединенная больница — 24;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 47;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 38;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 52;
  • Республиканский центр наркологии — 33;
  • Военный госпиталь — 18;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 36;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 16.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202979/
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