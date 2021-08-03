Для зараженных COVID-19 свободны 464 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 464 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 3 августа (08.00):

Национальный хирургический центр — 15;

Национальный центр фтизиатрии — 6;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 49;

Клинический родильный дом № 2 — 21;

Городская клиническая больница № 1 — 68;

Национальный центр кардиологии и терапии — 21;

Чуйская областная объединенная больница — 24;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 47;

Национальный центр онкологии и гематологии — 38;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 52;

Республиканский центр наркологии — 33;

Военный госпиталь — 18;

Национальный центр охраны материнства и детства — 36;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 16.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.