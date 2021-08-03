В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 12 тысяч 667 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 9 тысяч 174 пациента, в больницах — 3 тысячи 493. В том числе 216 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 14 — в тяжелом. Состояние 2 тысяч 229 больных (или 63,8 процента) оценивают как средней тяжести, 29 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 794 человека, из них в Бишкеке — 1 тысяча 247, Оше — 37, Чуйской области — 158, Ошской — 75, Таласской — 32, Нарынской — 23, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 105, Баткенской — 100.

С начала марта 2020 года выздоровели 149 тысяч 171 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.