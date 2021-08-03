В Кыргызстане за сутки выявили еще 797 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 445 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 123, Ошской — 13, Таласской — 20, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 70, Баткенской — 56.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 165 тысяч 540 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.