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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 797 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 165 540

В Кыргызстане за сутки выявили еще 797 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 445 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 123, Ошской — 13, Таласской — 20, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 70, Баткенской — 56.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 165 тысяч 540 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202973/
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