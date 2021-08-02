Посольство КР в РФ прокомментировало сообщение о проверках кыргызстанцев

Посольство Кыргызстана в России прокомментировало информацию о массовых проверках кыргызстанцев.

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По данным дипмиссии, проверки иностранных граждан связаны с тем, что компетентные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия по выявлению мигрантов, причастных к массовой драке у станции метро «Кузьминки» в Москве.

Действия российских правоохранительных органов прежде всего направлены на установление правопорядка и обеспечение безопасности российских граждан, а также иностранцев, проживающих в РФ.

Отмечается, что Указом Владимира Путина «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения COVID-19» до 30 сентября 2021 года в отношении иностранцев и лиц без гражданства не принимаются решения об административном выдворении и депортации.

Напомним, 12 июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. Более ста человек задержаны полицией, двое госпитализированы. В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что участников драки оштрафуют и депортируют.

Позже посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.