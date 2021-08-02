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Общество

Бишкекский «Тазалык» готовится к зиме. Закупает соль

Муниципальное предприятие «Тазалык» приступило к подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на базу предприятия завезено 329,4 тонны технической соли. Всего же на весь осенне-зимний период запланировано приобрести 6 тысяч 500 тонн.

«Период осенне-зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 1 марта. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии и ОБДД ГУВД города Бишкека», — отметили в муниципалитете.

Определение сроков очистки снега и посыпки солью городских дорог и улиц разделяется на три категории:

  • первая — выездные правительственные дороги, улицы с интенсивным движением, имеющие троллейбусные и автобусные линии, улицы, имеющие уклоны, где проявление гололеда особенно затрудняет движение автотранспорта;
  • вторая — улицы со средней интенсивностью движения городского транспорта, площади с интенсивным пешеходным движением;
  • третья — улицы с небольшой интенсивностью движения.

Убирать снег с проезжей части городских дорог будет 41 автотранспортное средство: 26 снегоуборочных машин, 2 пескоразбрасывательные машины, 2 фронтальных погрузчика, 5 тракторов с щетками и лопатами, 2 трактора со снегоочистителем, 4 универсальные коммунальные машины и 40 рабочих дорожно-эксплуатационного управления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202891/
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