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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19

Эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19 — исходного уханьского варианта, дельта-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Об этом сообщает портал rus.postimees.

«Лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, по мнению Всемирной организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство», — рассказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший.

По его словам, команда исследователей постоянно отслеживает изменения в вирусе и тестируют спрей BioBlock на способность нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения.

Отмечается, что с юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако спрей и информация о нем были согласованы с департаментом лекарственных средств и департаментом здоровья.

Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202861/
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