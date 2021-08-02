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Общество

Цифра дня. 83 человека умерли после заражения коронавирусом за неделю

С 27 июля по 2 августа в Кыргызстане зарегистрировано 83 случая смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что за неделю число летальных исходов выросло на 10,6 процента, или 8 случаев смерти, по сравнению с данными за неделю с 20 по 26 июля.

Больше всего умерших в Бишкеке (45 человек) и Чуйской области (20 человек). Еще восемь человек скончались в Иссык-Кульской области, три — в Джалал-Абадской, по два — в Нарынской и Ошской областях. На этой неделе нет ни одного региона, где бы не зарегистрировали летальных исходов. Меньше всего, по одному случаю смерти, зафиксировано — в городе Оше, Таласской и Баткенской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202853/
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