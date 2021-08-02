COVID-19 в мире. Заразились более 198,2 миллиона, умерли более 4,2 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 738 тысяч 740 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 198 миллионов 282 тысячи 165 человек. Больше всего зараженных в США (35 миллионов 1 тысяча 189), Индии (31 миллион 655 тысяч 824), Бразилии (19 миллионов 938 тысяч 358), Франции (6 миллионов 209 тысяч 934), России (6 миллионов 207 тысяч 513), Великобритании (5 миллионов 907 тысяч 594), Турции (5 миллионов 747 тысяч 935), Аргентине (4 миллиона 935 тысяч 847), Колумбии (4 миллиона 794 тысячи 414), Испании (4 миллиона 447 тысяч 44), Италии (4 миллиона 355 тысяч 348), Иране (3 миллиона 903 тысячи 519) и Германии (3 миллиона 778 тысячи 277).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 223 тысяч 995. За трое суток показатель вырос на 27 тысяч 108 человек. В том числе в США всего скончались 613 тысяч 223 человека, Бразилии — 556 тысяч 834, Индии — 424 тысячи 351, Мексике — 241 тысяча 35, России — 156 тысяч 726, Великобритании — 130 тысяч 14 и Италии — 128 тысяч 68.

В Кыргызстане зарегистрировали 164 тысячи 743 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 641 тысяча 547, Узбекистане — 130 тысяч 216, Таджикистане — 15 тысяч 82.