Не расслабляемся. Пандемию COVID-19 остановить только вакцинацией не получится

Американские исследователи признали, что с помощью одной только вакцинации не удастся остановить пандемию коронавируса. Об этом сообщается на сайте британского журнала Scientific Reports.

Ученые считают, что важно продолжать носить маски, держать социальную дистанцию и избегать общественных мест. По мнению исследователей, только комплексный подход к борьбе с коронавирусом позволит остановить его распространение.

Кроме того, американские исследователи предупредили, что в случае пренебрежения профилактическими мерами в период массовой вакцинации значительно возрастает риск появления устойчивого штамма коронавируса.