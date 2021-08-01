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Общество
Сюжет: COVID-19

Не расслабляемся. Пандемию COVID-19 остановить только вакцинацией не получится

Американские исследователи признали, что с помощью одной только вакцинации не удастся остановить пандемию коронавируса. Об этом сообщается на сайте британского журнала Scientific Reports.

Ученые считают, что важно продолжать носить маски, держать социальную дистанцию и избегать общественных мест. По мнению исследователей, только комплексный подход к борьбе с коронавирусом позволит остановить его распространение.

Кроме того, американские исследователи предупредили, что в случае пренебрежения профилактическими мерами в период массовой вакцинации значительно возрастает риск появления устойчивого штамма коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202826/
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