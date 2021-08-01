Антирекорд COVID-19. Россиянка болела коронавирусом 318 дней

В России от коронавируса вылечили женщину, страдавшую этим заболеванием 318 дней. Это самый продолжительный на сегодня случай заражения COVID-19. Об этом сообщает портал Research Square.

В опубликованном исследовании описана история болезни пациентки. Изучение этого случая позволило специалистам выявить мутации, которые помогают коронавирусу избегать клеточного иммунитета.

«За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых присутствовали к концу периода исследования», — говорится в публикации.

Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Пирогова, а также медики и ученые из Санкт-Петербурга изучили феномен и нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета.

Столь продолжительная циркуляция вируса в организме — уникальный случай, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.