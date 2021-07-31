19:52
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Общество

Участник баткенских событий ютится в школьной комнатушке. Власти просят помочь

Подполковник, спецназовец Эркин Джумабеков вынужден жить в школьной комнатушке. Об этом рассказала Ассоль Молдокматова.

По ее словам, участник войны в Чечне и Баткене работает учителем допризывной подготовки молодежи с зарплатой 14 тысяч сомов. Этого недостаточно для аренды квартиры. Денег едва хватает на еду.

«У Эркина Джумабекова трое детей. В 2016 году во время службы он сломал три позвонка и вышел на пенсию по выслуге лет. Обращаюсь к руководству Чуйской области с просьбой решить проблему с жильем защитника страны. А то получается, как защищать Родину — все в бой, приветствуется, а как на пенсии — забывают, как отработанный материал», — высказалась Ассоль Молдокматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202790/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
При строительстве тротуара в Баткене государству нанесен ущерб в крупном размере
В парламенте призвали МВД не давить на дружинников, охраняющих границу в Баткене
Госстрой: В Баткене достроили 60 домов, разрушенных военными Таджикистана
На допрос вызваны сельчане, которые препятствовали контрабанде из Таджикистана
Законопроект об особом статусе Баткена принят в трех чтениях
Видеонаблюдение на «Головном». Таджикистан установил камеры на своей территории
Пострадавшие во время приграничного конфликта в Баткене вышли на митинг
Приграничный Баткен сегодня. Что отстроили за 2,5 месяца
В Кадамджайском районе на пастбище произошел крупный пожар
27 семей погибших в Баткене получили компенсации по миллиону сомов
Популярные новости
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Аномальная жара. В&nbsp;Кыргызстане 26&nbsp;июля вновь побит рекорд метеонаблюдений Аномальная жара. В Кыргызстане 26 июля вновь побит рекорд метеонаблюдений
Кыргызстанцы, выезжающие на&nbsp;длительное время за&nbsp;рубеж, должны выписаться Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в&nbsp;ИВС ГУВД Бишкека Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека
Бизнес
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
31 июля, суббота
19:49
Чем кормить скот? Цены на сено выросли до 321 сома за тюк Чем кормить скот? Цены на сено выросли до 321 сома за т...
19:27
Участник баткенских событий ютится в школьной комнатушке. Власти просят помочь
19:24
Погранслужба опровергла проведение незаконных проверок на границе с Узбекистаном
19:00
Цифра дня. 16,2 миллиарда сомов косвенных налогов поступило в бюджет
18:45
Олимпиада-2020. Тяжелоатлет из Кыргызстана занял шестое место