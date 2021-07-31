Участник баткенских событий ютится в школьной комнатушке. Власти просят помочь

Подполковник, спецназовец Эркин Джумабеков вынужден жить в школьной комнатушке. Об этом рассказала Ассоль Молдокматова.

По ее словам, участник войны в Чечне и Баткене работает учителем допризывной подготовки молодежи с зарплатой 14 тысяч сомов. Этого недостаточно для аренды квартиры. Денег едва хватает на еду.

«У Эркина Джумабекова трое детей. В 2016 году во время службы он сломал три позвонка и вышел на пенсию по выслуге лет. Обращаюсь к руководству Чуйской области с просьбой решить проблему с жильем защитника страны. А то получается, как защищать Родину — все в бой, приветствуется, а как на пенсии — забывают, как отработанный материал», — высказалась Ассоль Молдокматова.