В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 14 тысяч 691 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 10 тысяч 860 пациентов, в больницах — 3 тысячи 831. В том числе 220 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 105 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 432 человек (или 64,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 74 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 580 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 80, Оше — 40, Чуйской области — 149, Ошской — 59, Таласской — 28, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 30, Джалал-Абадской — 93, Баткенской — 77.

С начала марта 2020 года выздоровели 144 тысячи 564 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.