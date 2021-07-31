В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 25 случаев, Баткенской области — семь, Иссык-Кульской — два, Таласской, Чуйской и Ошской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 13 медработников, из домашней изоляции — 29.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 479, из которых выздоровели 5 тысяч 832 человека.