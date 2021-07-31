В Кыргызстане за сутки выявили еще 919 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 515 случаев, Оше — 6, Чуйской области — 154, Ошской — 29, Таласской — 10, Нарынской — 23, Иссык-Кульской — 50, Джалал-Абадской — 73, Баткенской — 59.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 162 тысячи 892 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.